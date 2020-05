Lee también: Coronavirus: Confirmaron dos nuevos casos en Gualeguaychú

A principio de semana, Santiago Rivollier contó relató cómo fueron las cosas. Y este martes, Emiliano García, reconocido creador audiovisual de la ciudad, recordó lo que sucedió hace cuatro años y tuvo a Rivollier como protagonista.

“Saliendo de mi estudio en bicicleta con mi mochila y mis pertenecías en los bolsillos a las 21:15, vamos con Miriam hablando de que íbamos a comer y frenamos en el supermercado a comprar algo...cuando me di cuenta que mi billetera no estaba. La perdí! (grite) y salí a buscarla”, contó en su cuenta de Facebook García.

“No la encontré, y llegando a casa resignado me entero que la encontraron, Santiago Rivollier ...encontró mi billetera con todos mis documentos y $5000 que justo había cobrado. Pongo el monto porque lo hace más significativo para mí al ir a buscar mi billetera a su domicilio y encontrarme con una familia encantadora y honesta”, agregó.

“Una nena hermosa y algunos vecinos que aplaudimos el gesto de Santiago. No acepto ningún tipo de recompensa (no hubo forma posible de que aceptara). Así que me gustaría que esto se sepa, que se sepa de que hay gente BUENA, gente que piensa en los demás y que es honesta. Me puso contento ver que su hija estaba ahí viendo todo, viendo como su papá devolvía algo que encontró y devolvió a quien le pertenecía. Desde acá le digo GRACIAS a Santiago por hacerme creer que todavía hay gente HONESTA. Gracias!”.

La actitud de Santiago generó una catarata de felicitaciones, decenas de personas rescataron el “gran gesto” del verdulero, y otros tantos ponderaron el “ejemplo para la ciudad” que significaba.

Hoy, por razones totalmente diferentes, penosas y graves para su salud, la de sus seres queridos y quienes mantuvieron contacto con él o ellos, Rivollier volvió a hacerse viral.