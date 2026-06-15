La organización de una reunión para ver un partido de la selección argentina representa hoy un reto notable para los aficionados, ya que el costo del asado y la picada en época de inflación supera con creces los valores registrados en mundiales anteriores.

Preparar una “juntada” típica requiere actualmente un desembolso de alrededor de $80.000. El monte incluye solo las carnes fundamentales del asado y una picada básica.

Los precios suponen incrementos de entre 665% y 881% en comparación con las ediciones de los tres mundiales previos, de acuerdo a referencias para un grupo promedio de familiares o amigos. Estos cálculos no consideran acompañamientos ni bebidas.

Para hacer una parrillada, tenés que hablar de casi $30.000 por persona, para algunos cortecitos de carne. Eso no incluye ensaladas ni achuras.

El precio del asado y su evolución en los mundiales

La lista contempla medio kilo de cada corte principal: Tenemos asado a un precio de $9.308, pechito de cerdo a $4.472, pollo como la alternativa más económica a $2.411 y vacío a cerca de $11.200”. El total se acerca a $27.385 solo en carne, redondeando las cifras.

En el mundial de Brasil 2014, esta misma comida salía $102. En Rusia 2018 era $258, y en Qatar 2022, $2.792.

Al consultar sobre la picada, otro clásico argentino, la brecha de precios es igualmente marcada: Casi $50.000 para redondear una picada en la que comen tres y pican seis. Así, este aperitivo se volvió mucho menos accesible.

La razón es clara: Los embutidos son más caros, realmente son más caros. En el mundial de Qatar 2022, la picada costaba $3.990. Hoy su valor se multiplica más de diez veces, alcanzando montos que muchos consideran excesivos.

De este modo, asado y picada juntos imponen un gasto mínimo de más de $75.000 para una reunión básica, sin sumar acompañamientos.