CRISIS E INFLACIÓN
Hacer un asado para ver a la selección cuesta 9 veces más caro que en el mundial anterior
La inflación disparó los costos de una de las tradiciones más arraigadas de los hinchas, con aumentos notorios respecto de los últimos mundiales
La organización de una reunión para ver un partido de la selección argentina representa hoy un reto notable para los aficionados, ya que el costo del asado y la picada en época de inflación supera con creces los valores registrados en mundiales anteriores.
Preparar una “juntada” típica requiere actualmente un desembolso de alrededor de $80.000. El monte incluye solo las carnes fundamentales del asado y una picada básica.
Los precios suponen incrementos de entre 665% y 881% en comparación con las ediciones de los tres mundiales previos, de acuerdo a referencias para un grupo promedio de familiares o amigos. Estos cálculos no consideran acompañamientos ni bebidas.
Para hacer una parrillada, tenés que hablar de casi $30.000 por persona, para algunos cortecitos de carne. Eso no incluye ensaladas ni achuras.
El precio del asado y su evolución en los mundiales
La lista contempla medio kilo de cada corte principal: Tenemos asado a un precio de $9.308, pechito de cerdo a $4.472, pollo como la alternativa más económica a $2.411 y vacío a cerca de $11.200”. El total se acerca a $27.385 solo en carne, redondeando las cifras.
En el mundial de Brasil 2014, esta misma comida salía $102. En Rusia 2018 era $258, y en Qatar 2022, $2.792.
Al consultar sobre la picada, otro clásico argentino, la brecha de precios es igualmente marcada: Casi $50.000 para redondear una picada en la que comen tres y pican seis. Así, este aperitivo se volvió mucho menos accesible.
La razón es clara: Los embutidos son más caros, realmente son más caros. En el mundial de Qatar 2022, la picada costaba $3.990. Hoy su valor se multiplica más de diez veces, alcanzando montos que muchos consideran excesivos.
De este modo, asado y picada juntos imponen un gasto mínimo de más de $75.000 para una reunión básica, sin sumar acompañamientos.