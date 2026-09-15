El próximo domingo 4 de octubre, desde las 12 horas, se realizará una Maratón de RCP en Tiscornia y Goldaracena, frente a la Plaza de los Niños. La actividad será abierta a toda la comunidad y estará destinada a brindar conocimientos y herramientas fundamentales para responder ante una emergencia.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Mundial del Corazón y forma parte de las acciones de “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, programa impulsado por la Subsecretaría de Salud Municipal

“Durante la jornada, quienes se acerquen podrán aprender y practicar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), incorporando conocimientos básicos para intervenir ante una emergencia cardiovascular hasta la llegada de la asistencia especializada”, informaron desde el Municipio, y resaltaron que “la capacitación de la comunidad constituye uno de los principales ejes de “Corazón Activo”, ya que una intervención rápida durante los primeros minutos puede resultar determinante”.



“La propuesta apunta, en este sentido, a que más vecinos puedan reconocer una situación de emergencia y conozcan cómo actuar de manera inmediata”, señalaron.

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El programa fue creado mediante la Ordenanza N.º 13.030 y contempla la capacitación comunitaria en RCP y en el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), además de la creación de espacios cardioasistidos y el desarrollo de acciones vinculadas con la prevención y la detección temprana de enfermedades cardiovasculares.