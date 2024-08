El hecho delictivo tuvo lugar este jueves a media mañana, cuando hackearon el teléfono de Mariana Esnaola, gerenta del Club Recreo Gualeguaychú y ex presidenta de la ONG Capullos. Acto seguido, los estafadores engañaron a varios socios del club pidiéndoles una supuesta ayuda para transferir una importante suma de dinero.



Según los detalles que brindó a Ahora ElDía el presidente del Club, Enrique Martínez Garbino, los estafadores corrieron con la ventaja de que “Mariana tiene un montón de contactos, no solamente de socios del Club Recreo, sino también de otras instituciones en las cuales ella ha presidido, y que es una persona sumamente reconocida por su honestidad”.



Martínez Garbino explicó que los delincuentes emplearon “la metodología que utilizan siempre: el cuento de que ella tenía que hacer una transferencia y no podía, por lo que si no podían, por favor, hacer la transferencia por ella, y después les volvía a girar esa plata”. Y comentó que en algunas oportunidades y con varios socios, Esnaola “se maneja de esa forma: cuando tienen que pagar una cuota o cuando se alquila un salón, por ejemplo”, con lo cual el mensaje resultó aún menos extraño para las personas damnificadas. ”Un socio transfirió 750 mil pesos, otro le transfirió 120 mil, y después hay algunos otros que no tengo certeza de cuánto le giraron", indicó.



“Hoy a media mañana nos encontramos con una vorágine y no sabíamos cómo avisar. Avisábamos en los grupos que teníamos de Whatsapp, deL Club Recreo, de socios, de la Comisión Directiva”, contó Martinez Garbino, y señaló que acto seguido realizaron las denuncias correspondientes y la dada de baja del móvil. Sin embargo, el presidente del club advirtió que, al parecer, "por más que el teléfono esté bloqueado lo siguen usando”, sospechando que esto podría ser posible a través de Whatsapp Web.