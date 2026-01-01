A las 11.20 de este miércoles 1° de enero de 2026 nació Hadda Maidana en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, convirtiéndose en el primer nacimiento registrado en la ciudad durante el nuevo año.

La beba llegó al mundo por cesárea, con un peso de 2,810 kilos. Tanto ella como su mamá, María Agustina Adriel, se encuentran en perfecto estado de salud, según informaron desde el nosocomio.

El nacimiento fue acompañado por profesionales de los servicios de Obstetricia, Ginecología y Enfermería, quienes asistieron a la familia en este momento tan especial, que marcó el inicio del año en el Hospital Centenario.