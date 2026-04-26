El hecho ocurrió alrededor de las 5.50 sobre calle Bolivia, pasando Rodó, cuando efectivos de Comisaría Tercera trabajaban en conjunto con el Comando Radioeléctrico y la Sección Motorizada en el marco de otro operativo.

En ese contexto, los uniformados detectaron una motocicleta que circulaba por la zona, aunque no lograron identificar a sus ocupantes. Minutos después, al realizar un seguimiento visual, encontraron el rodado abandonado a pocos metros, sin rastros de quienes lo conducían.

Se trata de una Motomel Blitz que presentaba daños visibles en la pechera y en el seguro del manillar, lo que refuerza la hipótesis de que fue dejada en el lugar en medio de una huida apresurada.

Por disposición del fiscal auxiliar de Propiedad en turno, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a resguardo mientras se investiga su procedencia y propiedad.