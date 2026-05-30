La investigación por el hurto de una bicicleta denunciado días atrás en la intersección de 25 de Mayo y Paraná derivó este viernes en la detención de un hombre que, además de estar vinculado a la causa, fue aprehendido por resistirse al accionar policial.

El hecho comenzó a ser investigado por la Policía luego de que se radicara una denuncia por la sustracción de una bicicleta. A partir de distintas tareas investigativas llevadas adelante por los efectivos, se logró identificar a un presunto involucrado en el episodio, lo que permitió avanzar con nuevas medidas ordenadas por la Justicia.

En ese marco, durante la tarde del jueves se realizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda del Barrio 338. El procedimiento, dispuesto por la autoridad judicial competente, arrojó resultados positivos, ya que los uniformados secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Sin embargo, el sospechoso no se encontraba en el inmueble al momento de la diligencia, por lo que continuó vigente una orden de requisa personal sobre el mismo.

La búsqueda del hombre se extendió hasta la tarde de este viernes, cuando efectivos de Comisaría Sexta lograron localizarlo en la vía pública, en la zona de calles Bomberos Voluntarios y De Elías.

Según informaron fuentes policiales, al intentar dar cumplimiento a la medida judicial dispuesta, el individuo reaccionó de manera hostil: se negó a colaborar con el procedimiento e intentó retirarse del lugar. Incluso, habría empujado a los funcionarios que intervenían en el operativo.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión por el presunto delito de resistencia a la autoridad. Posteriormente, el hombre fue trasladado a dependencias policiales y quedó a disposición de la Justicia.