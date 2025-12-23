Hallaron cocaína fraccionada para la venta dentro de la casa del hombre que fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón, este lunes por la mañana. Además, se realizó un allanamiento y se secuestró una moto, gracias al aporte de una mujer que brindó información.

Según informaron fuentes policiales, en el marco de las primeras intervenciones realizadas en el interior de la vivienda de calle Noailles al 1.000, se encontró una mochila con 52 envoltorios de nylon, que tenían una sustancia blanquecina. Tras el análisis de División Drogas Peligrosas, se constató que se trataba de cocaína.

Testimonio clave y secuestro de una moto

La Policía llegó, en horas del mediodía, al Pasaje 19 y calle Durand, en barrio San Francisco, donde había un hombre herido a raíz de un conflicto vecinal. En el lugar, una mujer de 39 años fue detenida tras ser entrevistada por los efectivos policiales.

Por otro lado, a la tarde, se allanó una vivienda del mismo barrio y se incautó una moto marca Corven Energy de 110 cc., que quedó a disposición de la Justicia.

El homicidio

La Policía recibió un alerta por un enfrentamiento entre vecinos este lunes, antes de las seis de la mañana. Al llegar a la vivienda, ubicada en calle Noailles al 1.000, hallaron a un vecino muerto.

Se trató de José “Pichay” Romero, quien murió tras recibir un disparo en el pecho. El cuerpo fue trasladado para que le realizaran la autopsia y tres varones y una mujer, que se encontraban en el lugar quedaron demoradas.

El episodio ocurrió en medio de una confrontación que habría incluido una persecución hasta el lugar de los hechos. “La bala atravesó la puerta y le dio en el pecho a la víctima”, informó Martín Furlong, subjefe Departamental, en diálogo con AHORA.