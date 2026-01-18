Luego de dos días de búsqueda, la Policía de Neuquén halló a Fabiana Edith Muñoz, hermana del defensor de River y de la Selección argentina Marcos "Huevo" Acuña.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la mujer fue encontrada durante esta madrugada en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua y recibió contención psicológica por parte de profesionales de la salud que habían participado del rastrillaje junto a la fuerza provincial.

Tras ser hallada, Muñoz fue trasladada al Hospital de Zapala, donde quedó en observación para someterse a una evaluación médica completa y descartar cualquier complicación de salud para poder darle el alta a la brevedad.

"La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la Policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala", precisaron desde el gobierno neuquino, según informó el portal La Mañana de Neuquén.

Asimismo, añadieron: "La Policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3:25 de este domingo. Y a la que asistieron con tareas de contención".

"Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado", reveló Sara, su mamá, en diálogo con el portal LM Cipolletti.

Este sábado, la Policía de Neuquén emitió un pedido de paradero con los datos clave del caso y precisó que Fabiana había sido vista por última vez en su domicilio de calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. De acuerdo a la descripción oficial, es de tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada.

Al momento de su desaparición, vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas.

Debido a su enfermedad, la situación se había tornado grave ya que personas con esta patología pueden presentar cuadros de desorientación severa, lo que dificulta que pueda regresar por sus propios medios al hogar, exponiéndose a serios peligros.

La mujer estaba desaparecida desde el jueves a la tarde y para su búsqueda trabajó personal de distintas dependencias.

La denuncia de su desaparición había sido realizada en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala, por su madre.

Jessica Acuña, otra hermana del futbolista de River y de la Selección argentina, participó de la búsqueda y cuestionó a los psiquiatras que atienden a Muñoz en el Hospital local.

"Y ahora dónde están los psiquiatras del hospital Zapala, qué pasa que no llaman ahora… Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde", arremetió en redes sociales mientras publicaba la imagen por búsqueda de paradero de su familiar.

“Estoy así porque desde octubre ella -por Fabiana- anda mal, en reiteradas veces llamamos a la Policía y, sin embargo, para la psiquiatra que la atiende ella estaba bien…", indicó Jessica en declaraciones al portal LM Neuquén.

Fuente: Noticias Argentinas