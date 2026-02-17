Un operativo de rastrillaje con efectivos policiales, drones y un perro de rastreo permitió localizar a un hombre que se había desorientado en el monte, luego de regresar solo de una jornada de pesca en el arroyo Carumbé, departamento Federal, en el norte de Entre Ríos.

En sede de la Comisaría La Colonia, alrededor de las 21:45 de este lunes, se tomó conocimiento sobre la desaparición de un hombre en la zona del arroyo Carumbé, ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº 20, en inmediaciones de la Escuela Provincial Nº 6 “Remedios Escalada de San Martín”, en Colonia Federal.

De acuerdo a lo informado, un grupo de personas había concurrido al lugar con fines de pesca. Cerca de las 16:30, ante el inicio de una intensa lluvia, un masculino de apellido Tisler, mayor de edad y con problemas de salud, decidió regresar por sus propios medios hacia su domicilio, optando por atravesar el monte de la zona.

Sin embargo, debido a las inclemencias climáticas y a la espesa vegetación autóctona del lugar, el hombre se desorientó y perdió el rumbo, por lo que quedó extraviado en el interior del monte.

Ante la denuncia, alrededor de las 22:30 se dispuso un rastrillaje con personal de la Comisaría Colonia y efectivos de la Jefatura Departamental Federal, recorriendo el trayecto comprendido entre la Ruta Provincial Nº 20 y el sector donde el grupo se encontraba pescando, aunque en esa primera instancia el operativo arrojó resultado negativo.

Ya en la mañana del martes 17, a las 7:00, se sumaron al operativo personal de la Jefatura Departamental Federal, efectivos de la Sección VANT (drones) y un can de rastreo proveniente de la Jefatura Departamental Feliciano.

Finalmente, alrededor de las 8:15, Tisler fue localizado con vida en cercanías de la Escuela Secundaria Agrotécnica Nº 2.

El hombre fue trasladado al Hospital “Justo José de Urquiza” de Federal para su atención médica, ya que había permanecido varias horas a la intemperie, caminando bajo la lluvia, desorientado y con signos de deshidratación.

De lo ocurrido se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Federal.