Hallaron a un hombre que estaba desaparecido desde anoche en Victoria. Según se informó desde la Policía, el ciudadano se encontraba deshidratado en inmediaciones del Camino de la Costa, Quinto Cuartel.

De inmediato, fue derivado para recibir atención médica. El hombre tiene 67 años y había un pedido de localización vigente, que movilizó un importante operativo policial durante las últimas horas.

De la búsqueda participó personal policial de la Sección 911, Motorizada, policia Montada, personal de Comisaria Quinto Cuartel, Suburbios, y moviles de comisaría Pajonal y Laguna del Pescado, como así también agentes recién egresados.