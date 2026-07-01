La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos dio un nuevo golpe al comercio de estupefacientes a menor escala en la capital provincial. Este martes, a partir de las 16, personal policial llevó a cabo un fuerte operativo en una vivienda del barrio Lomas del Mirador II en Paraná, en el marco de una causa penal que comanda el fiscal Santiago Alfieri.

El domicilio intervenido pertenece a los padres de un joven que actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva, imputado justamente por liderar una red de venta de drogas en la zona.

El subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preisz Casas, explicó que este procedimiento es la continuidad directa de los masivos allanamientos realizados en marzo y mayo en el mismo sector de la ciudad, oportunidades en las que se desarticularon búnkeres de venta y se detuvo a dos personas.

“El negocio va mutando, va cambiando de lugar. Tratamos de dar esa respuesta que tanto pide el vecino y, cuando reunimos las pruebas suficientes para determinar que se está comercializando estupefacientes al menudeo, solicitamos las órdenes de allanamiento”, sostuvo Preisz Casas.

Por su parte, el jefe de la División Operaciones, Juan Romero, brindó detalles sobre el resultado de la requisa en el inmueble. De acuerdo a lo precisado por el funcionario, los uniformados hallaron dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para su comercialización al menudeo, además de varios ladrillos de marihuana compactada.

“Hemos hallado cocaína fraccionada. Es una cantidad importante, aunque todavía no podemos precisar el número final porque falta contabilizarla”, detalló Romero en el lugar del hecho, confirmando que el búnker original había sido destruido meses atrás, pero la actividad ilícita se había trasladado a la casa familiar.

Con el resultado del operativo sobre la mesa, la Justicia deberá determinar los pasos a seguir respecto de los moradores de la vivienda. “Hay dos personas que actualmente cumplen prisión preventiva y este procedimiento se desprende de esa investigación. Ahora es cuestión de analizar todo lo recabado para determinar la responsabilidad de esta gente y el rol que cumplen dentro de este negocio. Lo que sí es cierto es que son los padres del principal sospechado“, concluyó Romero.

Fuente: AHORA