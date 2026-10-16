La Policía de Victoria halló este viernes el cuerpo de Andrea Fabiana Bruselario, la mujer de 48 años que era intensamente buscada en la zona de Rincón del Doll, departamento Victoria.

En momentos de darse cumplimiento aun oficio de Allanamiento y Registro Domiciliario, proveniente del Juzgado de Garantías local y tras realizarse trabajo de campo y rastrillaje en un campo frente al domicilio del sospechoso, de 33 años de edad, se localizó el cuerpo sin vida de la mujer.

Cabe destacar que los hijos de la mujer habían anunciado la desaparición este jueves, tras alrededor de diez días sin poder comunicarse con ella.

La víctima presentaba un golpe en el cráneo con elemento duro, y se llegó al cuerpo gracias al trabajo de canes y la División Montada y Canes.

Trabajan en el lugar los fiscales Ivan Yedro, Guaita Eduardo y Martin Vechetti.

Asimismo, se dispuso detención y traslado de Diaz a la alcaldía de Jefatura Victoria y traslado del cuerpo por parte de la Morguera Judicial de Oro Verde.

Fuente: Ahora