El cuerpo de un hombre fue hallado semisumergido este jueves en la zona del arroyo Antoñico, en Paraná. La División Homicidios y la fiscal Paula Farinó intervienen en la investigación para identificar a la víctima y determinar cómo ocurrió el hecho.



El jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, se hizo presente en el lugar y fue contundente respecto al escenario encontrado: “Podemos determinar que la causa del fallecimiento son causas violentas” Debido a la gravedad del cuadro, el operativo quedó bajo las directivas de la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, la doctora Paula Farinó, con la participación del personal de Homicidios, Policía Científica y la Comisaría Quinta.

Desmentida de rumores y traslado a la morgue

Luego de los primeros peritajes en el agua, el cuerpo fue retirado y derivado a la morgue judicial ubicada en la localidad de Oro Verde. “El cuerpo, por directivas de la fiscal, ha sido trasladado para determinar a través del cuerpo médico forense la causa del deceso. Tiene heridas, pero seremos prudentes en esperar el resultado de la autopsia para que puedan determinar qué clase de heridas tiene y con qué son compatibles”, explicó.

Durante las primeras horas, circularon versiones de vecinos que indicaban que la víctima había sido encontrada con una bolsa en la cabeza y atada de pies y manos. Sin embargo, Blasón desmintió categóricamente ese rumor: “Eso es incorrecto, se lo puedo confirmar. En ese lugar del arroyo puede haber basura con la que alguno se puede haber confundido, pero descarto totalmente esa versión”. Sobre las verdaderas condiciones del hallazgo, el jefe de Homicidios solo se limitó a precisar que el cadáver estaba “semisumergido y vestido”.

El desafío de la identificación

Por el momento, se desconoce la identidad del hombre. Mientras se aguardan los peritajes de huellas dactilares, la Policía se encuentra trabajando en conjunto con todas las dependencias de Paraná para rastrear posibles denuncias de paradero o alertas de familiares..

Paralelamente, los investigadores están realizando un relevamiento integral en el barrio, que incluye el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos para lograr reconstruir lo sucedido.

Por último, consultado sobre otro episodio de sangre ocurrido durante la misma mañana en Villa Huesito —una pelea entre dos familiares que terminó con un herido en el Hospital San Martín—, Blasón descartó por ahora una conexión directa: “Por el momento el único vínculo es que se trata de hechos violentos. Ambos están siendo investigados y a medida que aparezca algún vínculo más objetivo podríamos decir que tienen relación, pero falta mucho”.

Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral