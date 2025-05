La remota localidad de Villa Dos Trece, ubicada a 220 kilómetros de la ciudad de Formosa, en la provincia homónima, fue escenario del brutal crimen de María Maidana, una niña de apenas 5 años, cuyos restos fueron hallados enterrados este martes por personal de la Policía provincial. Una vez que el cuerpo de la víctima fue rescatado, los agentes detuvieron de inmediato a su mamá y el padrastro, con quienes la pequeña convivía en Colonia Weitzel.

El macabro descubrimiento ocurrió luego de que su abuela materna reportara la desaparición de la menor ante las autoridades locales. Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la mujer, de 47 años, se presentó en las últimas horas en el Destacamento El Bañadero y manifestó que hacía varios días que su nieta no concurría al jardín de infantes de la Colonia San Simón.

Al recibir el reporte del caso, agentes policiales se trasladaron con urgencia a la casa de la niña, donde fueron recibidos por la progenitora, una mujer de 20 años. En diálogo con los uniformados, la madre de María refirió que la pequeña se encontraba en la casa de un familiar, situada en la localidad de El Colorado.

Con ese dato entre manos, los policías se dirigieron rápidamente hasta el domicilio de la tía de la menor, quien aseguró que la menor no se encontraba en ese lugar. De esa manera, el primer testimonio de su madre quedaba desechado, y las sospechas sobre ella crecían a medida que transcurrían las horas.

Ante el resultado negativo de la visita a la tía de la pequeña, los efectivos regresaron a la casa de la mamá de la menor. En esa ocasión la mujer refirió que su hija hacía aproximadamente cinco días que había caído en aguas del río Bermejo.

Las incongruencias en las respuestas que brindo la madre de María, sumado al estado de nerviosismo que exhibió ante la presencia de la Policía, llamó la atención de los investigadores.

El caso se puso a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del juez Sergio Cañete, como así también de la doctora Paola Lorena Gómez, jueza subrogante del Juzgado Civil y Comercial, del Trabajo y de Menores N° 7 de la localidad de El Colorado, quienes dispusieron la detención de la madre y su pareja, un joven de 24 años.

Ante la relevancia del caso, las autoridades locales dispusieron la conformación de una comisión policial, integrada por un importante número de efectivos de la Comisaría Villa 213, Delegación de la Unidad Regional Dos El Colorado y el Destacamento El Bañadero, quienes iniciaron las tareas de búsqueda en las cercanías al domicilio de la víctima.

Alrededor de las 15.20 horas, efectivos policiales que se encontraban abocados a la búsqueda se toparon con una escena impactante: a unos 1.200 metros de la vivienda de la pareja detenida, hallaron tierra removida y una bolsa de arpillera enterrada, dentro de la cual se encontraba el cuerpo de María.

El comisario mayor Horacio Bueno, jefe de la Unidad Regional Dos Pirané, a cargo del operativo, dispuso que se resguarde la zona hasta la llegada del personal de Policía Científica y Bomberos. El hallazgo se informó a ambos jueces, quienes ordenaron que se realicen las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo.

Personal del Destacamento de Bomberos extrajo el cuerpo enterrado y finalizadas las diligencias procesales, fue trasladado hasta la morgue judicial del barrio San Antonio de Formosa, donde se espera que se le realice la autopsia correspondiente.

Ambos detenidos fueron imputados por “Homicidio calificado”, hasta este miércoles al mediodía, continuaban alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1 y 2 de la capital provincial, respectivamente.

La investigación del hecho quedó en manos de la doctora Natalia Verónica Tafetani, fiscal N° 4 de Formosa, quien por estas horas trabaja para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el brutal crimen de María Maidana.

José Luis, padre biológico de la víctima, dialogó este miércoles con Infobae y expresó su profundo dolor por la muerte de su hija más pequeña. “Estoy tratando de sacar fuerzas de algún lado y quiero que se haga justicia por María. No encuentro respuestas, pienso y no entiendo por qué le hicieron esto”, dijo entre lágrimas.

Y en la misma línea, completó: “Si no la querían, no entiendo por qué no me llamaron y me dijeron. Yo iba a sacar de algún lado para tenerla conmigo.

Con evidente tristeza, José Luis contó que la última vez que había visto a María fue en un encuentro religioso, pero la niña, por pedido de su propia madre, no cruzó ni una sola palabra con su papá de sangre. “Mucho no pude hablar con ella. Estuvo todo el tiempo conmigo, pero cuando terminó el encuentro nos retiramos todos y ella se bajó en la casa de su abuela. La mamá no la dejaba hablar conmigo”, subrayó.