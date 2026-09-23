Un equipo de paleontólogos descubrió la defensa fósil de un mastodonte prehistórico en la Provincia de Buenos Aires, considerada la pieza de su tipo de mayor longitud hallada en el territorio de América del Sur.

El insólito hallazgo se produjo durante una expedición de rutina en las inmediaciones de un lecho fluvial, donde la erosión natural del terreno dejó al descubierto la valiosa pieza arqueológica.

El resto fósil perteneció a la especie de megafauna conocida como Notiomastodon platensis, que habitó la región bonaerense durante la época del Pleistoceno.

La extracción de la pieza requirió tareas técnicas de preservación para evitar su deterioro.

Crédito: Museo Paleontológico de San Pedro.

Características de la pieza paleontológica y tareas de rescate

Los especialistas a cargo del operativo procedieron al embalaje e inmovilización del fósil prehistórico mediante una estructura de yeso para garantizar su traslado seguro.

Los estudios preliminares indican que el ejemplar alcanzaba proporciones gigantescas en comparación con otros especímenes documentados.

El análisis de la curvatura y densidad del resto óseo permitirá precisar la edad aproximada y las condiciones de salud del mamífero al momento de su muerte. Los investigadores destacaron el grado de conservación alcanzado por el sedimento pampásico.

Crédito: Museo Paleontológico de San Pedro.

Aporte científico para el estudio de la megafauna pampeana

La recuperación de este super colmillo brinda datos relevantes para reconstruir el ecosistema y la distribución de la fauna ancestral en la Región Pampeana. Este hallazgo enriquece los registros de los museos de la zona para su exhibición pública.

Tras concluir las etapas de limpieza y acondicionamiento en el laboratorio, la pieza quedará bajo el resguardo de la red patrimonial bonaerense para futuras investigaciones académicas internacionales.

Fuente: Crónica