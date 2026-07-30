Una joven argentina de 18 años, oriunda de Córdoba y radicada desde hacía varios años en Uruguay, fue hallada muerta en las últimas horas en la zona de Playa Mansa, en Punta del Este. La víctima era buscada desde el lunes, cuando salió de su departamento ubicado en Maldonado y no regresó.

La adolescente, identificada como Pepa Almendra Vergara Di Benedetto, había sido vista por última vez cuando se dirigía hacia una biblioteca en el centro de Maldonado. Al perder contacto con ella, sus familiares denunciaron su desaparición y comenzó un operativo de búsqueda encabezado por la Policía uruguaya.

Las tareas incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, además de recorridas en distintos sectores de la ciudad y la costa para intentar reconstruir sus últimos movimientos.

El recorrido que permitió orientar la búsqueda

Durante la investigación, las autoridades lograron obtener imágenes de distintas cámaras de seguridad que permitieron seguir parte del trayecto realizado por la joven. También fue clave el testimonio de un chofer de ómnibus, quien confirmó haberla trasladado y aportó información sobre su recorrido.

Posteriormente, nuevas grabaciones la ubicaron en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este y, más tarde, caminando por la rambla de Playa Mansa.

El registro visual se interrumpió a la altura de la parada 5, sector donde se concentraron los rastrillajes. Finalmente, efectivos de la Prefectura de Maldonado localizaron el cuerpo en esa zona.

Las primeras pericias permitieron establecer que el fallecimiento se habría producido poco tiempo antes del hallazgo. No obstante, las autoridades indicaron que la investigación continúa y que se trabaja para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

En declaraciones a medios uruguayos, una tía de la joven expresó sus dudas respecto de algunas interpretaciones realizadas durante la investigación y sostuvo que la familia continúa buscando respuestas sobre lo ocurrido.

Pepa Almendra había nacido en Córdoba y vivió durante parte de su infancia en la localidad de San Javier, en el valle de Traslasierra. En los últimos años residía en Uruguay, donde cursaba sus estudios y mantenía su vida cotidiana junto a familiares y amigos.