Un enfermero fue encontrado muerto este martes en su casa de Paraná. Junto al cuerpo hallaron jeringas descartables, ampollas e inyectables que ahora son analizados para determinar si contenían fentanilo. Fue identificado.

El hombre debía ingresar a trabajar a las 14 en el Hospital San Martín, pero nunca se presentó. Horas después, familiares fueron hasta la vivienda y realizaron el hallazgo.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calles Gobernador Parera y Carlos María Onetti, en el sector sureste de Paraná, cerca de Miguel David y las vías.

De acuerdo a la información recabada, ante la falta de noticias y la ausencia laboral, personal del hospital se comunicó con una hija del enfermero que reside en Santa Fe. La mujer, acompañada por un hermano del hombre, se trasladó hasta el domicilio para intentar contactarlo.

Como nadie respondía, el familiar decidió ingresar a la vivienda por un acceso trasero tras forzar una puerta. En el interior encontraron al enfermero acostado sobre la cama, ya sin vida.

Según confirmó AHORA con fuentes de la investigación, el hombre fue identificado como Flavio Schiavoni, de 49 años, trabajador de la salud del Hospital San Martín.

En la escena también se secuestraron jeringas, ampollas e inyectables descartables. Entre los elementos hallados había una ampolla rotulada como “Femfentanilo”.

A partir de los indicios encontrados, una de las hipótesis que manejan los investigadores es la de una posible sobredosis.

Además, dentro de la vivienda encontraron oculta un arma de fuego calibre 22.

Tras ser notificado del hecho, el fiscal Juan Manuel Pereyra ordenó la intervención del Gabinete Completo de Policía Científica, el médico policial y Bomberos Zapadores, quienes trasladaron el cuerpo a la Morgue de Oro Verde.

Todos los elementos secuestrados en la vivienda fueron enviados a peritajes.