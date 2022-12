El ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, fue hallado muerto el domingo por la mañana en su casa. Si bien su cuerpo fue velado el mismo día por la noche, la Justicia decidió abrir una investigación para conocer las causas del deceso, y a raíz de ello se ordenó una nueva autopsia al cuerpo que fue concluyente: se trató de una muerte violenta. La causa de muerte fue un “traumatismo de cráneo encefálico”.





El fiscal penal de Segunda Nominación de la provincia, Laureano Palacios, indicó que el informe de la autopsia llegó a sus manos al mediodía del lunes. “Ahí se decide hacer una segunda autopsia. Trabajamos con (la División de) Homicidios, todo el tiempo que hizo falta. No hubo ningún accionar negligente por ninguna de las partes. No son concluyentes las pericias, lo que sí es contundente es el golpe en la cabeza. No están claros los hechos”, indicó.



En relación con la investigación del crimen, el fiscal de la causa señaló que en un primer momento no se advirtieron signos de violencia dentro del domicilio del ministro, en el barrio Parque América, en la zona norte capitalina. “Está casi descartado que sea un hecho de inseguridad. Hay varias líneas de investigación, no se descarta ninguna línea, ningún móvil; se está trabajando correctamente. Hay que ser muy cautos”, sostuvo.

“Siempre se barajó la hipótesis (del homicidio), por eso se ordenó la segunda autopsia, siguiendo el protocolo. No hay personas demoradas. Estamos haciendo los procedimientos de rigor. No descartamos ninguna hipótesis. Al ser una persona pública no tiene una sola relación. Son todas hipótesis y se trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad”, expresó.



De acuerdo con la segunda autopsia, cuyo resultado “fue concluyente”, Rojas habría fallecido entre 25 y 30 horas antes del momento del hallazgo del cuerpo -el domingo a la mañana-. El sábado por la mañana se habría consumado el homicidio. “Esta mañana -por ayer-, no había signos de violencia. Tenemos indicios”, señaló, aunque sin dar mayores precisiones.



Además, como primera posibilidad, se descartaría el hecho de inseguridad, informó el fiscal. “No había violentada ninguna cerradura. Hay prueba por producir, los hechos no están claros”, indicó.



Por su parte, el fiscal General Alejandro Dalla Lasta Baroni pidió cautela. Remarcó que se está trabajando sobre varias líneas de investigación. “No se descarta ningún móvil. En estas horas hay que ser muy cautos y no acelerar. Un homicidio siempre lleva su tiempo de investigación y de maduración”, expresó.



En el marco de la investigación, una de las primeras medidas dictadas fue la inspección corporal de uno de los hijos de Rojas, quien encontró el cuerpo.



Por su parte, Iván Sarquís, abogado que representa a la familia del ministro Rojas, desde horas tempranas había asegurado que "estamos ante una muerte violenta". El abogado precisó que los resultados de la primera autopsia daban cuenta de una muerte violenta; la segunda autopsia lo confirmó. Para el abogado, de esta manera quedaría descartado que Rojas haya fallecido por un paro cardiorrespiratorio, publica El Ancasti.