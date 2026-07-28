Hallaron muerto este martes a Darío Báez, concejal de origen libertario de la ciudad de Paraná. Fue encontrado por familiares y se presume que se trataría de un suicidio, según supo AHORA por fuentes del Honorable Concejo Delibertante -HCD-.

Báez debía presentarse este martes por la mañana en la sesión ordinaria del HCD. Sin embargo, tras constatar su ausencia, sus familiares directos confirmaron su fallecimiento en su vivienda del barrio Santa Lucía.

Si bien los primeros indicios apuntan a autodeterminación, el cuerpo del concejal libertario será trasladado a la morgue de Oro Verde para realizar la autopsia correspondiente para descartar cualquier duda sobre las causas de fallecimiento.

Báez había llegado al Concejo Deliberante de Paraná con el sello de La Libertad Avanza y luego se constituyó en referente de Provincias Unidas en Entre Ríos. El hecho genera gran conmoción en el ámbito político de la ciudad.

Darío Báez tenía 45 años y era padre de familia.

Cabe recordar que Báez había presentado en agosto de 2025 un proyecto para que la ciudad adhiriera a la campaña provincial “Decilo, hablemos de suicidio”, una iniciativa del Ministerio de Salud de Entre Ríos que busca visibilizar la problemática del suicidio. “Hablar salva vidas. Y si el Estado se involucra activamente en todos sus estamentos, podemos generar un entorno más seguro y solidario para quienes nos cuidan”, había expresado.