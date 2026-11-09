La mujer de 58 años que había viajado a Buenos Aires a visitar a unos familiares, había perdido contacto con su familia el jueves. Sin embargo, su teléfono estaba activo y se estimó que no quería atenderlo, pero los días pasaron y la preocupación se agigantó hasta que una de sus hermanas decidió realizar el pedido de localización, el domingo en la Jefatura de Gualeguaychú.

Desde ese momento, y por el tiempo que había transcurrido, se puso en conocimiento de la situación a la Policía Federal para tratar de localizarla.

Además, y por los problemas psiquiátricos que presentaba la mujer, también se informó a los distintos hospitales para tener alguna información al respecto, pero nada de ello arrojó resultados. Fue recién cuando se pidió información en la Morgue Judicial de Buenos Aires que se confirmó el peor final.

Lo último que se había podido establecer sobre el paradero de Pautasio se había conseguido a través de una cámara de seguridad del edificio de sus familiares en San Telmo, el pasado 5 de noviembre, donde se la observa salir con el presunto destino a Gualeguaychú.

Finalmente se corroboró que ese mismo día se arrojó desde el noveno piso de un edificio sobre la avenida Corrientes.

La familia ya fue comunicada sobre el fallecimiento de la mujer y ahora se espera por el traslado del cuerpo a Gualeguaychú.

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