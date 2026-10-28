El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrado este miércoles, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Según informaron fuentes judiciales a este medio, la víctima fue hallada en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes, mientras que el ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, estaría viajando al lugar.

El cadáver fue descubierto en un malezal de difícil acceso, en la estancia El Curupí, mientras que, a cinco metros, se encontró un bolso, un elemento que será analizado por los investigadores.

La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

Por el caso, están detenidos Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

Fuente: Noticias Argentinas