La ciudad de Federación se encuentra en estado de conmoción tras confirmarse la muerte de Thiago Ocampo, un joven de 18 años del cual no se tenían noticias desde el fin de semana. La comunidad local se había volcado masivamente a colaborar en los rastrillajes para dar con su paradero, hasta que el lamentable hallazgo de sus restos fue ratificado este lunes por la tarde.

El lamentable descubrimiento se produjo pasadas las 16, en el interior de una obra en construcción ubicada en la intersección de Las Magnolias y Roca. Tras el aviso, personal policial y de la justicia se hicieron presentes en el lugar para preservar la escena y llevar adelante las pericias correspondientes.

Según datos recogidos por 7Páginas, Thiago había sido visto por última vez alrededor de las 5 de la madrugada de este domingo. Fuentes policiales confirmaron que su madre, Rutth Arriola, ya había la denuncia formal por Averiguación de Paradero, activando de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

La investigación buscó reconstruir los pasos del joven previos a perder el contacto. Se determinó que Thiago estuvo en un resto-bar ubicado frente a la Plaza Libertad. Las principales hipótesis indican que desde ese establecimiento se habría dirigido hacia la zona de las calles Pío XII y Los Jazmines, donde se encuentra el domicilio de un amigo.

La falta de respuestas y el paso de las horas generaron una profunda preocupación en la sociedad federaense. Durante las primeras horas de la tarde de este lunes, un numeroso grupo de jóvenes y vecinos se concentró en la zona del ex Consorcio con el objetivo de organizarse y salir a realizar rastrillajes civiles en distintos sectores de la ciudad para colaborar con la policía.