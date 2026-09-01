Un hombre fue encontrado sin vida este martes sobre el bulevar Yrigoyen, frente a las canchas de pádel, en Concepción del Uruguay.

El hallazgo generó un importante operativo policial en la zona. Personal de la Policía de Entre Ríos preservó la escena, mientras aguarda la intervención de Policía Científica y de las autoridades judiciales para realizar las pericias correspondientes.

De acuerdo con lo que se observa en el lugar, el cuerpo fue cubierto y los efectivos solicitaron a quienes se encontraban presentes que no registraran imágenes del procedimiento, con el objetivo de resguardar la escena y la identidad de la víctima.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad del hombre ni las causas del fallecimiento. La investigación quedó en manos de la Justicia, que trabajará para determinar las circunstancias de la muerte. Hasta el momento no hay un parte oficial sobre el hecho.

Fuente: La Pirámide / AHORA