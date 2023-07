Una terrible noticia sacudió a Gualeguaychú en la mañana de este lunes.

Según confirmaron fuentes policiales a Ahora ElDía, una joven mujer de 26 años fue hallada sin vida en el garaje de su casa.

Desde la Jefatura, aseguraron a este medio que todo indicaría que se trató de una autodeterminación.

Además, revelaron que había cartas explicando los motivos de tal decisión.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Suicidio - Prevención

La representación más extendida sobre el suicidio está asociada a la imagen de un acto individual con un propósito claro. Sin embargo, cada vez más, este evento de la vida humana es considerado en toda su complejidad, teniendo un alcance colectivo, como problema sanitario y social.

Es importante que sepas

La persona que se suicida no desea morir. La persona que tiene ideas suicidas está transitando una situación de ambivalencia en su vida, es decir, desearía morir si su vida continúa de la misma manera, pero desearía vivir si se produjeran cambios significativos en ella.

Se cree que el que dice o amenaza con quitarse la vida, no lo hace, sin embargo, la mayoría de las personas que se suicidan, hicieron saber el propósito de acabar con su vida.

Toda persona antes de cometer un intento de suicidio evidencia una serie de señales que de ser detectada a tiempo puede ayudar a evitarlo. El suicidio no ocurre sólo por impulso.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no.

Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Hablar con una persona sobre sus intenciones de matarse no incrementa la posibilidad de cometer suicidio. Dialogar sobre el tema reduce la posibilidad de cometerlo y puede ser una oportunidad para ayudar a quien está padeciendo.

No debe asociarse el suicidio y el intento de suicidio con acciones de cobardía o valentía, tampoco con hechos románticos o heroicos. No es menor destacar que la acostumbrada asociación que se realiza desde los medios de comunicación del suicidio con hechos delictivo al anunciarlos en las secciones policiales, debe ser cuestionada.

Suele afirmarse que los niños no se suicidan. Sin embargo, una vez que un niño adquiere el concepto de muerte puede cometer suicidio.

La tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse por medio de la educación es la visión sobre el suicidio como una forma de solución a los problemas.

Cómo prevenirlo

Reconociendo los signos de alerta Aislamiento Persistencia de ideas negativas Dificultad para comer, dormir y trabajar Desesperanza Llanto inconsolable Repentino cambio de conducta

Mostrando interés y apoyo

Respetando las diferentes expresiones de sentimientos

Eliminando prejuicios. El suicidio no es ni bueno ni malo, tampoco un hecho delictivo, es una situación de sufrimiento

Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio, motivando a las personas

Para que hablen sobre cómo se sienten

Para que tengan amistades saludables

Para que tomen decisiones de manera autónoma

Para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad

Para que aprendan a perseverar cuando la ocasión lo requiera y a renunciar cuando sea necesario

Para que tengan buena autoestima

Para que desarrollen habilidades e inteligencia emocional para resolver problemas

Tené en cuenta que

Estar atentos es la forma de acompañar

El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento

Si la persona no accede a realizar un tratamiento no hay que obligarla. Seguir acompañando y dialogando, mientras uno mismo realiza una consulta con un profesional

Si estás preocupado por alguien o necesitás acompañamiento, no estás solo. Podés pedir ayuda: