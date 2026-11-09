Personal policial de la Jefatura Departamental Diamante, en las primeras horas de anoche inició un operativo para dar con la localización de un vecino de 64 años de edad, quien reside solo en una vivienda de la zona rural del Distrito Isletas, cuyos familiares lo han visto por última vez hace algunos días.

Los agentes investigativos con directivas del Ministerio Públicos Fiscal, reunieron diversos indicios y entrecruzamientos de datos para dar con su paradero; sumándose al personal policial abocado en la búsqueda, canes de rastreo, y vehículos aéreos no tripulados (drones) de la División de Técnicas Especiales de la Policía.

En la mañana de hoy, las tareas de exploración se centraron en el sector de la planta de reciclaje de residuos en la ciudad de Diamante, donde los agentes policiales hallaron el cadáver de una persona mayor de edad, que fue trasladado por Bomberos Zapadores hacia la Morgue Judicial en Oro Verde, para poder comprobar su identidad, y también determinar las formas como las circunstancias del deceso; y una vez concluido ello progresar en saber si se trata de la persona buscada.

En simultáneo se continúan con diversas diligencias que están llevando adelante los investigadores policiales y la Fiscalía, reuniendo distintos indicios que llevaron a requerir del Juzgado de Garantías el allanamiento y requisa de tres fincas ubicadas en Diamante, donde en el mediodía de hoy se realizó la incautación de elementos probatorios que serán sometidos a pericias, y también la detención de tres hombres, dos de ellos de 40 años y uno de 21 años de edad, que fueron trasladados hacia la Alcaidía por guardar relación con el proceso investigativo que está en pleno desarrollo por estos momentos. La Policía y Fiscalía de Diamante, avanzan en la evolución para esclarecer lo ocurrido.