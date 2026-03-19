Efectivos del Grupo Seguridad Vial “Colón”, dependiente del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, detectaron un arma de fuego al escanear una encomienda durante un control sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 164.

Con autorización de la Unidad Fiscal de Colón, los gendarmes abrieron el paquete y secuestraron un fusil de repetición calibre .223 junto a 100 cartuchos, que eran transportados sin aval legal.

El procedimiento se realizó sobre un transporte de paquetería y derivó en actuaciones por infracción al artículo 189 bis y a la Ley 20.429 de Armas y Explosivos.