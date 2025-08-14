Hallaron drogas en un operativo policial realizado esta mañana en el barrio Mosconi I de Paraná. Según se informó a AHORA, se secuestró un kilo de cocaína, 1,8 kg de marihuana, municiones y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes. Además, se detuvo a un adolescente de 17 años, que fue puesto a disposición de la Justicia.

La investigación está en manos del fiscal Laureano Dato y en el lugar se encuentra presente el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. “Fueron dos allanamientos en la zona de los barrios Mosconi I y Kilómetros 3. El hallazgo de la droga se produjo en un domicilio de calle República de Siria, a dos cuadras de la Escuela Esparza”, dijo a Canal 9 Litoral el funcionario policial.