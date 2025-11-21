En la mañana de este viernes, alrededor de las 8.15, personal de la Comisaría Segunda intervino en la intersección de Güemes y Zubiaur tras el alerta de un vecino que advirtió la presencia de un hombre dentro de un camión.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que en el interior de un camión Mercedes Benz se encontraba un joven de 23 años, conocido en el ámbito delictivo, quien dormía dentro del vehículo perteneciente a un ciudadano de 62 años.

Al ser despertado, el individuo explicó que no tenía dónde pasar la noche y que ingresó debido a las condiciones climáticas, ya que el rodado se hallaba sin medidas de seguridad.

Desde la Policía se informó que meses atrás el joven había mantenido conflictos con el propietario del camión, situación que motivó la imposición de medidas judiciales que actualmente no se encuentran vigentes.

Por disposición del fiscal de turno en materia de delitos contra la propiedad, el sujeto fue trasladado en calidad de aprehendido y quedó a disposición de la Justicia por el delito de violación de propiedad.