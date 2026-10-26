El sábado 31 de octubre, desde las 20 horas, el Mercado Munilla invita a vivir una noche de Halloween con disfraces, baile, juegos, concursos y una experiencia de terror que promete alterar la tranquilidad del lugar. La propuesta combina entretenimiento para compartir con amigos y en familia con una experiencia inmersiva para quienes buscan emociones fuertes.

Durante la noche habrá fiesta de disfraces, música, baile, juegos, concursos y sorpresas. Además, el mercado será escenario de Infección, una experiencia de terror que combina recorrido y desafíos al estilo sala de escape.

Con una ambientación especial, personajes y una historia que se irá revelando a medida que los participantes avancen, la propuesta invita a adentrarse en una situación inquietante donde cada paso puede ser parte del problema. El guión y la narración están a cargo del escritor de terror local Jonathan Fernández.

La entrada al evento es libre y gratuita. Una invitación a salir de lo habitual y vivir Halloween de una manera diferente, en un espacio que se transforma para una noche fuera de lo normal.