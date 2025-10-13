El grupo terrorista Hamas liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza, entre ellos tres argentinos. El Ministerio de Exteriores de Israel anunció en su cuenta de X: “Bienvenidos a casa”.

El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes. Los veinte fueron secuestrados por Hamas durante su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo de paz fue impulsado por Donald Trump, que viajó a Israel para reunirse con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, y exponer en el parlamento de ese país. Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja y fueron revisados por médicos.

Los primeros siete entregados a la Cruz Roja en el norte de la Franja son Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor. De este modo, todos los rehenes que quedaban en Gaza fueron liberados del cautiverio de Hamas y volvieron a Israel después de dos años de guerra.

Como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos está en marcha la liberación de 250 prisioneros palestinos que cumplen largas condenas y cadena perpetua, además de los 1700 detenidos palestinos de Gaza detenidos por Israel sin cargos desde los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Netanyahu: “Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel tuvo en la Casa Blanca”

Benjamín Netanyahu: "Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel tuvo en la Casa Blanca". (Foto: Evan Vucci - Pool vía Reuters)

Netanyahu, le agradeció al presidente de Estados Unidos, que fue clave en el acuerdo de paz que derivó en la liberación de 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza.

Netanyahu dijo en el parlamento de Israel que Trump “es el mejor amigo que el Estado de Israel tuvo en la Casa Blanca" y destacó su rol “determinante para la vuelta de los rehenes. Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz".

Donald Trump, en el Parlamento de Israel: “Este no es el fin de una guerra, es el comienzo de una era de fe”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump en su presentación en el parlamento de Israel. (Foto: Chip Somodevilla - Pool vía Reuters)

El presidente de Estados Unidos planteó en su discurso en el Parlamento de Israel: “Este no es el fin de una guerra, es el comienzo de una era de fe”. Trump, que fue ovacionado, habló del “final de una era de terror” y del inicio de un “nuevo Medio Oriente”.