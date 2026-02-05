Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que la Secretaría de Desarrollo Humano llevará adelante un abordaje sanitario y ambiental en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, así como el cuidado del entorno. La propuesta se desarrollará mediante recorridas territoriales, con presencia directa de equipos municipales en los hogares.

“El operativo es impulsado de manera articulada entre la Subsecretaría de Salud y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Higiene Urbana y Espacios Verdes. Esta modalidad de trabajo conjunto permite dar respuestas integrales a problemáticas vinculadas a la salud pública y al ambiente”, detallaron a través de un comunicado.

El abordaje territorial se realizará casa por casa en el barrio Los Espinillos el lunes 9, en la Zona Federación y 9 de Julio, el martes 10; y en el barrio Munilla el jueves 12, a las 10 horas cada encuentro. Durante las recorridas, los equipos municipales brindarán información, asesoramiento y recomendaciones vinculadas a la prevención de enfermedades como hantavirus, dengue y otras afecciones asociadas a factores ambientales.

Además, se llevarán adelante tareas de limpieza de patios y espacios domiciliarios, promoviendo prácticas de orden y saneamiento que contribuyen a reducir la presencia de roedores y mosquitos, principales vectores de enfermedades. Estas acciones se realizan junto a los vecinos, fortaleciendo el compromiso comunitario en el cuidado del entorno.

Como parte del operativo integral, también se desarrollarán tareas de fumigación en los sectores intervenidos, reforzando las medidas preventivas y complementando las acciones de limpieza y concientización. La fumigación se realiza siguiendo los protocolos sanitarios y ambientales vigentes.