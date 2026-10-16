En el marco de Octubre Rosa, la Subsecretaría de Salud llevará adelante dos jornadas destinadas a promover la prevención de enfermedades y facilitar el acceso a controles de salud. Las actividades se realizarán el lunes 19 y el martes 20 de octubre, en distintos puntos de la ciudad.

La primera propuesta tendrá lugar el lunes 19 de octubre, a las 10 horas, en el Galpón Los Espinillos, ubicado en la intersección de Mostto y Juan B. Justo. Allí se brindará una charla informativa sobre prevención del cáncer de mama e infecciones de transmisión sexual (ITS), abierta a la comunidad.

Durante el encuentro se abordarán los principales factores de riesgo, las señales de alerta y las medidas de prevención, con el propósito de acercar información confiable y responder consultas de los participantes.

Por otra parte, el martes 20 de octubre, de 7 a 15 horas, se desarrollará la jornada “Vení por tu PAP” en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo, ubicado en Belisario Roldán 830. Durante ese horario, las personas interesadas podrán acercarse para realizarse el estudio sin necesidad de solicitar un turno previo.

El Papanicolaou (PAP) permite detectar alteraciones en las células del cuello uterino que podrían requerir seguimiento o tratamiento. Se trata de una herramienta importante para la prevención del cáncer de cuello uterino, cuya realización debe ajustarse a las recomendaciones de los equipos de salud.

Estas actividades forman parte de la programación de Octubre Rosa, una campaña dedicada a generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y que también permite abordar otras cuestiones vinculadas con la salud sexual y reproductiva.

Bajo la consigna “Palpate, prevení, acercate”, invitan a las mujeres a participar de ambas jornadas y aprovechar los espacios de orientación y atención disponibles.