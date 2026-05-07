El próximo sábado 16 de mayo se realizará la sexta subasta a beneficio del Hogar de Ancianos “Luis Jeannot Sueyro”, con el objetivo de recaudar fondos para acompañar el funcionamiento de la institución y las obras de remodelación que actualmente se encuentran en marcha.

En esta edición, el evento tendrá una nueva sede debido a la gran cantidad de elementos recibidos en donación. La subasta se desarrollará en un local ubicado en calle Montevideo, entre 25 de Mayo y San Martín, ya que el espacio habitual del Hogar resultó insuficiente para albergar todos los artículos.

Una vez más, vecinos, comerciantes y empresas de la ciudad se sumaron con donaciones y colaboraciones, reafirmando el compromiso de la comunidad con una institución emblemática en el cuidado y contención de adultos mayores.

Desde la organización informaron además que ya fueron confirmados 62 vouchers gastronómicos. Todavía hay tiempo para seguir donando, aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse al +54 9 3446 40-0360 (Susana).