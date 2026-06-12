La actividad se realizará el martes 16 de junio a las 10 horas en el SUM San Francisco. El encuentro brindará información y herramientas prácticas para acompañar esta etapa del crecimiento de los niños de manera segura y saludable.

Durante la jornada, profesionales de salud abordarán aspectos vinculados a la alimentación a partir de los seis meses de vida y durante el primer año, período en el que los bebés comienzan a incorporar nuevos sabores, texturas y alimentos que complementan la lactancia.

También se compartirán recomendaciones sobre cómo iniciar este proceso, cuáles son los alimentos adecuados para cada etapa, la importancia de respetar los tiempos de cada niño y las pautas necesarias para favorecer hábitos alimentarios saludables desde los primeros años de vida.

El taller incluirá un espacio de intercambio para que las familias puedan realizar consultas y despejar dudas frecuentes sobre preparación de alimentos, aceptación de nuevos sabores, cantidades recomendadas y otros aspectos vinculados a la nutrición infantil.

La actividad forma parte de las acciones de promoción de la salud que se desarrollan en distintos espacios de atención de la ciudad, con el objetivo de acercar información clara y acompañar a las familias durante la crianza.

Las personas interesadas podrán acercarse directamente al SUM San Francisco el día de la actividad. La participación es gratuita.