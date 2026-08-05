La iniciativa surge de vecinos autoconvocados que ya realizaron una concentración el domingo pasado para informar a la ciudadanía sobre el proyecto que se tratará en la Cámara de Senadores este jueves.

En esta ocasión, la manifestación será frente al Municipio en la Plaza Urquiza a las 18 horas, con un pedido directo a los senadores.

“Es un llamado a los senadores para que no aprueben esta ley y también un apoyo. Entendemos que las presiones que pueden recibir son fuertes, entonces que sepan que hay todo un pueblo que está diciendo que no quiere que esto suceda es importante”, manifestó Lujan Erpen , una de las organizadoras.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto eleva el tope del 15% al 25% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa "riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional".

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.