El increíble hallazgo de miles de dólares en un basural de Las Parejas, causó un gran revuelo en la localidad santafesina de unos 17.000 habitantes.



Todo comenzó el pasado sábado, cuando un empleado municipal que operaba una grúa destrozó un viejo ropero que tenía en su interior, varios billetes que estaban dentro de una bolsa escondida en uno de los cajones.

Sin embargo, el hombre no se percató de la situación y regresó a su casa luego de terminar la jornada laboral. El lunes, cuando llegaron los empleados municipales, encontraron esa bolsa rota con varios dólares dentro y muchos otros billetes que se habían esparcido por todo el predio como consecuencia del viento. En diálogo con Elonce, Ileana Paglieta, periodista de FM Contacto de Las Parejas, contó que la localidad “está revolucionada, con mucha gente que, aprovechando la noticia, llegó desde ciudades cercanas, incluso desde Rosario que está a unos 100 km, para ver si quedó algún billetito verde más”.



Sobre la cantidad encontrada dijo que “no hay un monto fijo de cuánto se halló porque cada persona que agarraba se iba, no lo juntaron todo. Como dice el dicho, papel papel, el que lo encuentra es para él”, graficó. De todas maneras, se estima que la cifra rondaría los 75.000 dólares. “Anoche hasta con linternas estaban buscando, pero por lo que nos han contado no han encontrado muchos billetes, algún 100 o 50”, agregó.



Asimismo, Paglieta dio cuenta que tampoco se pudo precisar desde cuándo estaba el ropero en el basural, quién lo dejó o a quién pertenecía. “Hay algunas conjeturas, pero lo cierto es que se perdieron una fortuna. La gente puede ingresar al lugar y dejar ese tipo de cosas. Es algo que abandonaron y por ello tampoco hay intervención policial”, explicó. Elonce.com