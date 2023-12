El programa Compre Sin IVA, que reintegra el 21% del valor de los productos de la canasta básica, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

La medida, que alcanza a más de 18 millones de personas, incluye a empleados formales que cobran salarios de hasta $708.000, beneficiarios de AUH, monotributistas, empleadas domésticas, trabajadores informales y jubilados y pensionados.



El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria donde la persona percibe sus ingresos, en un plazo de hasta 48 horas luego de la transacción.

Preguntas y respuestas de Compre Sin IVA

¿Hasta cuándo se puede acceder al reintegro del 21% del IVA?

El programa de devolución del IVA, conocido como "Compre sin IVA", está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.



¿Quiénes pueden acceder al reintegro?

El programa está disponible para más de 18 millones de personas, entre las que se encuentran:



Empleados formales que cobran salarios de hasta $708.000

Beneficiarios de la AUH

Monotributistas

Empleadas domésticas

Trabajadores informales

Jubilados y pensionados



¿Qué productos se pueden comprar con el reintegro del IVA?

El reintegro del IVA se aplica a la compra de productos de la canasta básica alimentaria, que incluye:



Alimentos

Bebidas

Productos de limpieza

Higiene personal

Productos de cuidado del hogar



¿Cómo se acredita el reintegro del IVA?

El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria donde la persona percibe sus ingresos, en un plazo de hasta 48 horas luego de la transacción.



¿Qué pasa si hago una compra por más de $18.800?

Si el monto de la compra supera los $18.800, el reintegro se aplicará al total de la compra, pero el monto máximo a reintegrar será de $18.800.



¿Qué pasa si hago una compra en un comercio que no acepta tarjetas de débito?

En ese caso, no se podrá acceder al reintegro del IVA.



¿Qué pasa si tengo que reclamar el reintegro del IVA?

Si la devolución no se acredita en la cuenta bancaria dentro de las 48 horas, se puede reclamar a la AFIP a través de su página web. (Fuente: NA)