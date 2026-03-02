Entre este lunes y el miércoles 4 se ejecuta una intervención de bacheo con asfalto en frío en la intersección de Urquiza y Avenida Parque, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Las tareas abarcan ambas manos de Avenida Parque: en el sector oeste, sobre Alsina, el tramo intervenido se extiende entre Urquiza y Luis N. Palma; mientras que en el sector este, sobre Sarmiento, el frente de acción comprende desde Urquiza hasta 25 de Mayo. Debido a la magnitud del operativo, también permanece interrumpido el tránsito sobre Urquiza en sentido este-oeste.

El esquema de circulación se organiza por jornadas, ya que al finalizar cada día la circulación se restablece y vuelve a interrumpirse al inicio de la jornada siguiente con el objetivo de permitir el avance de las tareas y resguardar la seguridad vial.

Por ello, las autoridades solicitaron a la población paciencia y la elección de vías alternativas para evitar congestiones y demoras.

Durante este lunes se realizó el fresado de la calzada, un procedimiento que consiste en el retiro de la capa superficial deteriorada mediante una máquina equipada con un tambor giratorio provisto de dientes metálicos que desbastan el pavimento existente. Esta técnica permite eliminar deformaciones, fisuras y material fatigado sin afectar las capas estructurales inferiores y, al mismo tiempo, deja una superficie apta para recibir el nuevo material de rodamiento.

Para esta etapa se empleó una minicargadora New Holland con implemento fresador frontal, que trabajó sobre los sectores dañados con precisión milimétrica, retiró el asfalto envejecido y generó una textura uniforme, condición indispensable para asegurar la adherencia posterior.

En lo que respecta a las medidas de seguridad, el perímetro se delimitó con vallas plásticas, conos de señalización, mientras personal de la Dirección de Tránsito se encargó del ordenamiento circulatorio.

Durante el martes y el miércoles se colocarán las diferentes capas de asfalto en frío destinadas a corregir las imperfecciones detectadas. Este material permite una rápida aplicación y habilitación, optimiza los tiempos operativos y garantiza una solución eficaz en sectores puntuales con alto tránsito, en tanto la compactación y nivelación final restituirán condiciones adecuadas de circulación.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo cual reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la mejora continua del espacio público y la trama vial.