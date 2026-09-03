El diputado nacional del Peronismo Entrerriano, Guillermo Michel, consideró como “un primer paso” el anuncio de Uruguay sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde que HIF Global proyectaba instalar frente a la costa de Entre Ríos, pero advirtió que continuará con las acciones judiciales hasta que exista documentación formal. “Hasta que no haya un papel firmado, nosotros vamos a seguir adelante con el camino judicial”, sostuvo en declaraciones a A quien corresponda (Radio Plaza 94.7).

Michel planteó que el anuncio del gobierno uruguayo debe ser tomado con cautela porque, hasta el momento, se trata de una comunicación pública. “Es un primer paso, es una buena noticia”, señaló, aunque remarcó que todavía no existe un documento que permita conocer los términos concretos del acuerdo.

“Hasta que no haya un papel firmado, nosotros vamos a seguir adelante con el camino judicial. Tengo entendido, por las declaraciones de la Fiscal Federal que impulsa la causa penal, que también va a continuar”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que se adopte una decisión dentro de un expediente únicamente a partir de declaraciones públicas.

“Tomar una decisión en un expediente en base a una declaración, sin ver un papel firmado, es irresponsable”, sostuvo Michel, quien además recordó que en el marco de la acción judicial se encuentra en análisis la cuestión ambiental y se realizan tareas vinculadas con la extracción de muestras de agua.

El legislador explicó que uno de los aspectos centrales será conocer dónde se instalará finalmente la planta y cómo funcionará el proyecto. Según planteó, dependiendo de la nueva ubicación también deberá analizarse el eventual impacto sobre el río Uruguay y el destino de los efluentes.

Críticas a Milei: "El Gobierno está disociado de la realidad"

En otro tramo de la entrevista, Michel se refirió al nivel de endeudamiento de familias y pequeñas y medianas empresas. Sostuvo que el Gobierno nacional cuenta con herramientas para intervenir, pero que permanece encerrado en una concepción económica que reduce el problema a una cuestión de oferta y demanda.

“El Gobierno tiene herramientas para mejorar la situación, pero está encerrado en un dogma que entiende la economía solamente como una cuestión de oferta y demanda y considera que el endeudamiento es un problema privado”, cuestionó.

Para Michel, el Estado nacional también debe asumir responsabilidades porque intervino sobre las condiciones económicas. Mencionó entre otras medidas el decreto 70/2023, que eliminó los topes a las tasas de interés de los préstamos, y la política de contención salarial utilizada para contener la inflación.

“El sobreendeudamiento es un problema social que afecta a las personas y también a las pequeñas y medianas empresas”, afirmó. También advirtió por los niveles de deuda impositiva y previsional, las ejecuciones y las dificultades de numerosos sectores para afrontar sus compromisos.

En esa línea, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien planteó que no votarlo en 2027 sería “suicidarnos”. Michel consideró que el Gobierno está “disociado de la realidad” y criticó lo que definió como una “campaña del miedo”.

El diputado comparó el actual esquema económico con el implementado durante el gobierno de Mauricio Macri. Señaló como elementos comunes el atraso cambiario, la contención de la demanda mediante la reducción de pesos en circulación y la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Michel también puso el foco en la situación de los jubilados. Recordó que el bono de 70.000 pesos permanece congelado desde abril de 2024 y sumó a ese escenario la reducción de subsidios a la electricidad y las dificultades relacionadas con programas como el Plan Remediar.

“Hay muchos jubilados argentinos que están atravesando una situación muy compleja”, sostuvo, y consideró que el Gobierno debería incorporar esa realidad a sus decisiones económicas.

Malvinas y recursos estratégicos

Por último, Michel se refirió a la situación de las Islas Malvinas y a las discusiones internacionales relacionadas con defensa, los tratados sobre el Ártico y la Antártida y los recursos estratégicos. En ese marco, planteó que es necesario esperar anuncios oficiales y documentación concreta antes de realizar una evaluación definitiva.

El legislador también destacó la importancia potencial de la explotación petrolera al norte de las islas. Según indicó, esos desarrollos podrían alcanzar una producción de unos 50.000 barriles diarios, equivalente a casi el 5% de la producción argentina, que estimó en alrededor de un millón de barriles por día.

Michel cuestionó además la explotación de recursos y la actividad pesquera desarrollada por el Reino Unido sin consulta con la Argentina. También sostuvo que el país debería avanzar ante Chile para procurar la suspensión del vuelo regular entre ese país y las Malvinas, al considerar que se trata de una actividad ilegal.

“Yo voy a acompañar cualquier acción que tenga que ver con la causa Malvinas”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que la política exterior del Gobierno se limite en oca