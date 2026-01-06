Lionel Messi brindó una entrevista en la que contó detalles inéditos de su relación con Antonela Roccuzzo y reveló cuestiones vinculadas a su paso por la selección argentina. En vísperas de la que será su última Copa del Mundo, el astro albiceleste volvió a abrirse y exhibió una cara poco vista. La nota fue concedida al canal Luzu TV durante los primeros días de diciembre del 2025, antes de que viajara a Argentina para celebrar las Fiestas en Rosario.

Se conocieron cuando tenían 6 años a través de Lucas Scaglia, primo de Antonela y compañero de Leo en las infantiles de Newell’s: “De chiquitos siempre teníamos... Me gustaba. En una época habíamos sido amigovios. Pero nada, éramos muy chiquitos. Decíamos, somos amigovios. Imaginate que tenía 9 o 10 años. Después, cuando yo me fui, la comunicación era otra. Entonces era mucho más difícil. No había nada. Recién arrancaba hacía poco Messenger, MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos... Aunque yo en realidad nunca perdí el vínculo con mi amigo, pero a ella ya la veía menos, no hablaba. Pero sí que sabía todo porque es como una hermana para Lucas, mi amigo. Entonces, yo sabía todo”, inició sobre su historia de amor con Anto Roccuzzo.

Más tarde, prosiguió con detalles inéditos de su noviazgo con la que hoy es madre de sus tres hijos: “En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. En esa época chateábamos más, habíamos mandado más emails. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo. Allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo. Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y la verdad que después del Sub 20 ahí en Argentina fue un salto. A los 20 ya llevaba un año. El primer beso creo que fue antes. Ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. Esta es la mujer de mi vida. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.

“Fue en el momento que tenía que ser y se dio. Pero ya veníamos de chiquitos con el juego ese. Sin saber, sin entender nada, ya gustábamos el uno del otro de chiquitos. Todo el mundo ahí se reía porque en la comida familiares éramos chiquitos y nos mirábamos con vergüenza. Esto, entre comillas, al final los siguientes pasos fueron los más fáciles cuando ya tenés la familia construida. Lo difícil fue al principio cuando ella tomó la decisión de ir a Barcelona conmigo, era chica, estaba estudiando, tenía sus cosas y la familia también, los padres, su entorno. Por ahí era una locura que se venga a Barcelona conmigo. Creo que eso lo fue más difícil. Lo que viene después es con familia, con hijos, son decisiones familiares que son difíciles, pero va todo junto”, completó.

LAS FRASES DESTACADAS DE LA NOTA DE LIONEL MESSI

“Soy más raro que la mierda. Me gusta estar sólo, disfruto estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo por ahí me termina saturando. Me gusta mi momento de soledad. Miro TV o algún partido, pero más que nada eso. Antonela lo puede decir mejor que yo. Depende de mi estado de ánimo, por pequeñas boludeces. Estoy muy estructurado, si tengo el día organizado el día y me ponen algo… Me desconecto. No me comunico, lo asimilo para adentro. En Barcelona hice terapia y después no hice más. Soy de comerme los problemas solo. Cambié mucho, pero aún así… En el día a día me abro con ella, pero en lo deportivo hablo mucho con mi papá. Él estuvo siempre al lado mío, comparto mucho con mi viejo, pero en la vida con ella”.

Su foto con Charly García

“Yo no lo conocía, me pidieron si podía bajar y cuando lo vi fue inexplicable cuando lo vi en ese momento, fue inexplicable lo que vi en ese momento al verlo. No sé, tiene una energía especial. Una magia, me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”.

Qué música escucha

“Manejan mucho los nenes. Eligen mucho eso, ahora por ejemplo están todo el día con Bizarrap y Daddy Yankee. Y canciones nuevas que van saliendo. Es todo muy normal”.

Lo que menos le gusta de su personalidad

“Lo que menos me gusta es cuando entro, me bloqueo, y me cuesta salir mucho. Cuando algo no me gusta o cualquier boludes me hace cambiar de ánimo. El que me cambia eso es Mateo. Él es uno de los pocos que logra sacarme de ese estado. El no comunicarme mucho, me cuesta expresarme. Mis problemas, lo que pasa, pero es mi forma”.

La intimidad de su casa con Antonela y sus hijos

“Vivimos con la pelota. El de los tres, Mateo, es al que más le gusta estar con la pelota”.“En casa mucho no nos dejan. Antonela… Mucho quilombo no podes hacer. En realidad, ellos salen del cole y venimos para el club. Entrenan lunes, martes y miércoles y el jueves ya juegan. Meriendan y venimos para acá. Cuando tenemos tiempo, la pelota está siempre. Mateo está mucho con el pádel. No hay tiempo porque jugamos cada tres días.”“Patear adentro de casa o armar un partidito en cualquier lado. Por ahí hacemos un loquito o un uno contra uno”.

Fanáticos del orden

“Yo para el orden siempre fui un obsesionado. Al principio ella era un desastre, pero ahora ella cambió. Dejarme la ropa para ir a entrenar. Las cosas de fútbol, no me gusta que me toquen las cosas. Desde chiquito y Thiago es igual a mí. Ciro es el más parecido a mí”.

Cómo es su relación con Antonela

“Soy muy detallista. Nosotros nos vamos y no nos volvemos a ver hasta la tarde. Soy de dejar algún regalito. Me cuesta demostrar, expresarlo. Pero sí, la verdad que por las personas que quiero, me gusta más que estén bien. Y ella es mucho más que yo, y siempre hablamos que ella dejó de serlo mucho porque yo no me gustaba. Era mucho más frío. Hasta que algún momento yo le dije ‘no sos más como antes’ (risas), pero me gusta hacer sentir bien a la gente que quiero”.

Su infancia en Newell’s, su prueba en River y el tratamiento

“Yo empecé el tratamiento en NOB y era muy caro. Y mi viejo, la empresa se hacía cargo de una parte. Yo tenía 11 años. Me acuerdo que durante unos análisis, corrí una cuadra en la calle. Volví, me hicieron otro análisis y me descubrieron eso. Y fuí a médico en el club con el mismo que lo trató a (Damián) Manso. Y era un tratamiento costoso, Newell’s dijo que se iba a hacer cargo y la empresa de mi papá. Vivíamos en zona sur, teníamos que ir a la otra punta. La hacían ir a buscar la plata a mi vieja y no le daban la plata. Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s, que en sí no tiene nada que ver el club con la persona que estaba en ese momento. Con mi vieja la gente del club se enojaba, pero ella se enojaba porque después pasó todo lo que pasó. La familia se separó, mi hermana era chica. Fuí a River, hice una prueba, estuve entrenando. A los 10 días volví, me habían dicho que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento y me tenía que quedar en una pensión. Y me dicen ‘lo único, por el pase no podemos hacer nada, tenés que ir vos a sacar el pase de Newell’s y venir’ Y obviamente, cuando lo fuí a pedir no me lo daban. Ahí se cortó todo y después apareció lo de Barcelona que no estaba en los planes de nadie”.

Cómo es su vida fuera de la cancha

“Acá vivo mucho más tranquilo. Acá todo es más americano. No le dan tanta importancia al fútbol. En Barcelona lo hacía. La gente como que estaba acostumbrada, viví toda mi vida ahí. La gente ya me veía continuamente. Me movía siempre por los mismos lados. Salía, hacemos mucha vida de rutina. Estamos mucho atrás de los nenes. No es que podemos salir tanto. Los fines de semana ellos juegan. Como pasó cuando lo fuí a ver a Nico Vázquez. Me encanta ir a Rosario, pero ahí no salgo de mi casa. Voy a la casa de mi vieja, o de mi hermano. Estoy con mi gente. Más en diciembre. La gente tiene otra energía, parece que es todo lindo. Verano, calor. Para mí eso es lo lindo, mi día a día”.

Qué series o canales consume

"Miramos de todo con Anto. Miro los resúmenes, los clips. Miro lo que me aparece. Dos horas menos es mucho. Te cambia porque tenemos una rutina muy ordenada. Me cuelgo mirando tic toc. Paso mucho tiempo ahí. Cuando estoy al pedo miro. Pero estoy al tanto de lo que pasa en Argentina. Toda nuestra familia está en Rosario”.

Las críticas que recibió en Argentina en otra etapa de la Selección

"Me dolía y la pasaba mal. En Barcelona me iba espectacular y en Argentina era todo lo contrario. Era un bicho raro. Pero el otro día lo hablaba. Nosotros jugábamos cada tres días. Los que más sufrían eran mi familia que se comían todas las críticas. Mucho no me enteraba porque yo no veía. Ellos sufrían un montón. A mí me dolía, pero el día a día hacia que no me podía quedar con eso”.

Su vuelta a la Selección

“No me gusta dar consejos. Cada uno tiene que vivir su experiencia, pero sí que nunca abandonen lo que uno siente. A mí me tocó que pensé que ya no daba para más lo de la Selección y después me arrepentí muchísimo porque veía los partidos de la Selección y me quería morir. Cuando volvió a jugar el equipo… Menos mal que pude volver atrás y no me importó lo que digan. El mejor ejemplo es no renunciar nunca, seguir intentándolo. En lo que sea. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo. Y si no se da, quedarte con que hiciste todo lo posible para conseguir tu sueño”.

Su liderazgo en comparación con la etapa de Maradona

“Yo sentí que había una generación que se peleaban por defenderme. Es una cuestión de generación. La generación antigua que creció con el Diego y vio jugar a él y lo que hizo, lo idolatra y nadie lo puede tocar y es justo. Por todo lo que nos dio e hizo para Argentina, no solo en el fútbol sino a nivel general. Diego siempre va a Diego y nunca habrá otro como él, pero otra generación empezó a ver otra cosa, se identificó con otra persona, y por eso fue agarrando algo de fuerza. Es normal. Crecí con los valores desde Argentina y de mi casa, no porque me fuí a Barcelona. Eso ayudó, pero desde mi casa, el respeto, el trabajo, la humildad. Mi viejo trabajaba todo el día. Casi que no lo veía, y llegaba y me llevaba a entrenar. Yo veía el sacrifico que hacia para que no nos falte nada”.