Once provincias permanecían esta mañana bajo alerta por altas temperaturas por calor en plena primavera, con máximas pronosticadas de hasta 38 grados para la jornada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Las localidades de Villa Reynolds (San Luis), Córdoba, Santiago del Estero, Villa María (Córdoba) y Sauce Viejo (Santa Fe) eran las más cálidas del país, con temperaturas de 25 a 26 grados, según el ranking elaborado para las 7 por el organismo meteorológico.



La alerta roja -la máxima emitida por el SMN- rige en Gobernador Dupuy y las zonas bajas de Belgrano y de General Pueyrredón, en la provincia de San Luis, así como también en los departamentos cordobeses de Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman, San Justo y zona baja de Río Cuarto.



El SMN también mantiene alerta roja por calor para las ciudades de Rosario, Constitución, Iriondo, San Lorenzo, Caseros y General López, en Santa Fe; para las localidades de Gualeguay y Victoria, en Entre Ríos, y para Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, en el norte de Buenos Aires.



Esta mañana, además, sumó a las localidades pampeanas de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.

Esta advertencia meteorológica indica que las altas temperaturas pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua, evitar exponerse al sol en exceso y no ingerir comidas abundantes



Con alerta naranja, se encuentra toda la provincia de Catamarca, La Pampa, el norte de Mendoza, la zona de Puna de Salta, los departamentos de General Roca y Presidente Roque Sàenz Peña, en Córdoba; y las localidades de Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia (Buenos Aires).



En San Juan, La Rioja y varias localidades de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y San Luis rige alerta amarilla con máximas pronosticadas para la jornada de más de 30 grados.Alertas amarillas por tormentas fuertes para seis provincias y por vientos en Tierra del FuegoEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para hoy alertas nivel amarillo por tormentas en algunas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, y otra por vientos para Tierra del Fuego con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.



Para la provincia de Buenos Aires se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser fuertes, en las ciudades de Adolfo Gonzales Chaves; el centro de Lobería; el norte de Coronel Dorrego; Necochea; San Cayetano; Tres Arroyos; Ayacucho; Balcarce; General Guido; Maipú; el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita; y el oeste de General Pueyrredón.



Las tormentas estarán acompañadas de intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.



Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma localizada, indicó el organismo nacional.



La misma advertencia se extiende al centro del país, en el oeste y sur de Córdoba en las localidades de Juárez Celman; la zona baja de Río Cuarto; las sierras de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y de San Javier.



A su vez, el SMN emitió a las 8.20 un aviso a corto plazo para algunas zonas de Córdoba por tormentas fuertes con lluvias intensas que tiene una validez de una hora.



Las localidades afectadas son General San Martin, Río Primero, Río Segundo, San Justo, Santa María y Tercero Arriba, donde se recomienda a los habitantes permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, mantenerse alejados de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.



También la alerta amarilla afecta a la mayor parte del norte y centro de San Luis en la capital provincial y en las zonas serranas de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín.



En menor medida, se verán afectados el noreste de Mendoza y las zonas sur de San Juan y La Rioja, donde están pronosticadas tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.



Entre las recomendaciones para la población de estas localidades, el SMN pidió no sacar la basura, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. También recomendó no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y estar atento ante la posible caída de granizo.



Por otro lado, el SMN emitió una alerta para toda la provincia de Tierra del Fuego, que será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 55 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.



Ante esta situación, el organismo nacional recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.



El nivel de alerta amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.