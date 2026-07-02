Desde la Dirección de Tránsito municipal informaron que, en el marco de la conmemoración del 9 de Julio, se dispondrán cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad desde las 9 horas y hasta la finalización de la jornada.

La medida tiene como objetivo ordenar la circulación y garantizar el desarrollo seguro de la actividad.

Los cortes previstos serán en los siguientes sectores:

Puente Méndez Casariego

Luis N. Palma y Montiel

Luis N. Palma y Patico Daneri

Urquiza y Bolivia

Urquiza y M. L. Guerra

Urquiza y San Lorenzo

25 de Mayo y Alem

Caseros y San Martín

Caseros y Bolívar

Alem y San Martín

Caseros y Andrade

Caseros y Gervasio Méndez

Caseros y Doello Jurado

Caseros y 3 de Caballería

Caseros y Del Valle

Caseros y Concordia

Caseros y Buenos Aires

Caseros y Goldaracena

En ese sentido, desde el Muncipio solicitaron a quienes circulen por la zona “hacerlo con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal municipal afectado al operativo”.

“Asimismo, se recomienda prever recorridos alternativos y evitar circular por el sector durante el desarrollo de la actividad, para facilitar la organización del acto y el desplazamiento seguro de peatones y vehículos”, agregaron en un comunicado.