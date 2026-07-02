Hay 18 cortes de tránsito previstos por el acto y desfile del 9 de Julio: qué calles se verán afectadas
Con motivo del acto oficial y el desfile por el Día de la Independencia, se implementará un operativo especial de tránsito con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar el desarrollo seguro de la actividad.
Desde la Dirección de Tránsito municipal informaron que, en el marco de la conmemoración del 9 de Julio, se dispondrán cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad desde las 9 horas y hasta la finalización de la jornada.
La medida tiene como objetivo ordenar la circulación y garantizar el desarrollo seguro de la actividad.
Los cortes previstos serán en los siguientes sectores:
- Puente Méndez Casariego
- Luis N. Palma y Montiel
- Luis N. Palma y Patico Daneri
- Urquiza y Bolivia
- Urquiza y M. L. Guerra
- Urquiza y San Lorenzo
- 25 de Mayo y Alem
- Caseros y San Martín
- Caseros y Bolívar
- Alem y San Martín
- Caseros y Andrade
- Caseros y Gervasio Méndez
- Caseros y Doello Jurado
- Caseros y 3 de Caballería
- Caseros y Del Valle
- Caseros y Concordia
- Caseros y Buenos Aires
- Caseros y Goldaracena
En ese sentido, desde el Muncipio solicitaron a quienes circulen por la zona “hacerlo con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal municipal afectado al operativo”.
“Asimismo, se recomienda prever recorridos alternativos y evitar circular por el sector durante el desarrollo de la actividad, para facilitar la organización del acto y el desplazamiento seguro de peatones y vehículos”, agregaron en un comunicado.