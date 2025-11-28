La baja histórica en los números de vacunación pone en alerta a las autoridades sanitarias acerca de enfermedades que hace muchos años no se ven en el país. Una de ellas es el Sarampión, que ya generó preocupación a raíz de turistas uruguayos que circularon por el país habiendo contraído la enfermedad.

Al respecto, el subsecretario de Salud del Municipio Pablo Alfaro, aseguró que “de lo que nos tenemos que ocupar cada uno es de mantener nuestro calendario de vacunación completo, no es que tenemos que estar atentos a los síntomas porque hay circulación de Sarampión, estamos lejos de esa situación. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el lunes 4 pasajeros uruguayos, sin antecedentes de vacunación triple, compartieron medio de transporte en tres empresas diferentes, a través de básicamente de toda la Argentina. Viajaron desde Bolivia hasta Retiro, desde donde se trasladaron a Uruguay a través del paso Colón - Paysandú. Compartieron el colectivo con un montón de personas, por lo que todos son potenciales enfermos, ya que es un virus muy contagioso, en tanto y en cuanto no tengan la protección, el escudo que brinda la vacuna”.

Consultado acerca de cuáles son los síntomas, el médico detalló que “el sarampión es una enfermedad viral que causa lesiones en piel, que se llama exantema morbiliforme. Se presenta como manchitas separadas de piel sana y piel enferma. Esa parte de la piel enferma son manchitas rojas, como si fuese un punteado con fibrón. Son exantemas que no son propias del virus, sino que se asocian a algo que se llama triple catarro, que es conjuntivitis, tos y mocos. Y además hay una lesión violácea que suele aparecer, no siempre está, en la mucosa oral, es muy típico de esta enfermedad. Por supuesto adosado a esto como toda enfermedad viral o como toda infección, se cursa con fiebre alta”.

En este sentido, marcó que “ante cualquiera de estos síntomas, manchas en la piel, conjuntivitis, tos, mocos, manchas dentro de la boca y fiebre, la personas debe llamar a su médico de confianza y comentarle la situación con calma, con tranquilidad y a partir de ahí seguir las recomendaciones, porque es una enfermedad muy contagiosa. No es recomendable ir directamente a la guardia. Los pacientes también pueden comunicarse con los Centros de Atención Primaria de Salud, o directamente al hospital, y solicita hablar con un médico para comentarle los síntomas”.

En cuanto a la situación actual en Gualeguaychú, comentó que “son seis pacientes que están en seguimiento por vigilancia epidemiológica de la provincia. Por lo que tengo entendido, están en sus casas, están en monitoreo, en seguimiento por vigilancia epidemiológica. Nosotros tuvimos que ir a chequear el domicilio y un número de contacto, y esto implicó un servicio de enfermería que tuvo que utilizar elementos de protección personal igual al del Covid para ir y chequear la información. Así que podrían haber visto tal vez en la calle a un enfermero vestido como nos vestíamos durante la pandemia, porque es así la forma de aislamiento”.

Por otro lado, acerca de cómo es el tratamiento contra el sarampión, explicó que “al ser una enfermedad inmunoprevenible que hace mucho que no se ve, uno a veces deja de lado el tratamiento y la realidad es que el tratamiento es sintomático, es decir, vamos a bajar la fiebre y disminuir ese malestar. Así que para eso es paracetamol o ibuprofeno cada 6 horas u 8 horas, depende lo que el médico indique y los miligramos. Y por el otro lado, lo que sí se indica es vitamina A en dos dosis, sobre todo en menores de 5 años, ya que permite disminuir la probabilidad de ceguera. La infección con este virus en menores suele tener un curso mucho más grave como encefalitis, meningitis, ceguera e inclusive la muerte. Entonces, el tratamiento es la vitamina A, que ayuda a disminuir la probabilidad de ceguera”.

“Está más que demostrado y la OMS lo ha comunicado, que la vacuna triple viral ha salvado más de 60 millones de vidas. Así que nos tenemos que ocupar de que cada uno tenga su calendario de vacunación completo”, enfatizó Alfaro acerca de la importancia de la vacunación, y añadió: “Son enfermedades inmunoprevenibles con una vacuna, es poner el hombro para uno y para la sociedad, para el otro, para la comunidad, para nuestros hijos, con todo lo que eso conlleva. Creo que no es mucho el esfuerzo, son dos dosis, y a veces uno piensa que tal vez en un paciente pediátrico de preescolar tiene que aplicarse tres vacunas, son tres pinchazos y créanme que son muchos menos que los pinchazos que puede recibir en una terapia intensiva. Tenemos que seguir trabajando en concientizar, tenemos que seguir trabajando en educar y ese es el camino para que gocemos de buena salud. Poder erradicar enfermedades que tenemos a través de la vacunación un paso muy importante para nuestra comunidad”.