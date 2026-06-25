Hay al menos 188 muertos y 1520 heridos. La cifra fue confirmada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional. Los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter y luego se registraron unas 30 réplicas. La ciudad de La Guaira fue declarada “zona de desastre”.

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Mientras el Gobierno venezolano informó que hay 157 personas desaparecidas tras los terremotos que dejaron 188 muertos y 1.520 heridos, una plataforma creada para reportar personas sin contacto muestra números significativamente más altos.

Se trata de la organización activista "Desaparecidos Terremoto Venezuela", donde familiares y allegados pueden denunciar a personas con las que no logran comunicarse desde la tragedia. Según los últimos datos publicados, más de 39.000 personas continúan registradas como "sin contacto", aunque la cifra incluye casos aún no verificados oficialmente y situaciones de incomunicación derivadas de los cortes de energía y telecomunicaciones.

Rescatistas buscan víctimas entre los escombros de edificios derrumbados por los temblores. Un edificio de 22 plantas quedó completamente destruido en Altamira, Caracas.



Ante esta situación, EE.UU. enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela. En tanto, el FMI asignó US$200 millones a Venezuela tras el terremoto que generó 30 réplicas.



Por su parte, el Gobierno argentino expresó su solidaridad con Venezuela.



María Corina Machado pidió unidad y fortaleza.



Fuente: TN





