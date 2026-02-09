El diputado gualeguaychuense adelantó que acompañará al oficialismo en el proyecto de ley que propone la baja en la edad de imputabilidad, la cual permitirá que chicos a partir de los 14 años sean juzgados y encarcelados.

“Estoy convencido que hay chicos de 14-15 años que tienen la voluntad de cometer delitos, que comprenden lo que están haciendo, salvando que hay chicos que nacen sin oportunidades, en un contexto desfavorable, que son víctimas de ese contexto, pero también hay chicos que están concientes de los actos que están cometiendo”, opinó Michel en diálogo con Ahora Cero Radio.

“Ya adelanté mi posición, yo voy a acompañar la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, si vamos a plantear disidencias respecto a poner en funcionamiento la nueva modificación al régimen penal juvenil”, manifestó

Acerca de esto último, planteó que “hoy en la provincia la única cárcel que está en condiciones que chicos menores puedan estar ahí es el módulo que tiene El Potrero. Por que si vos mandás a esos chicos a una cárcel común lo único que haces es profundizar su capacidad de delincuencia, porque lo único que aprende en la cárcel es a aplicar más violencia y cometer más delitos. Vemos que muchas bandas narcos hoy son conducidad desde las cárceles con lo cual hay que diferir la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad hasta que estén adaptadas las cárceles, y a una adecuación de la ley de salud mental, hoy es una problemática cada vez más profunda, hay chicos quebrados psicológicamente, que no tienen oportunidades ni la posibilidad de tener una educación y comprender en el contexto en el que se desarrollan, así que hay que trabajar sobre esos dos puntos”.