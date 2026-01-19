Esta semana será muy complicado transitar por el centro de la ciudad. Según informó la Municipalidad, se implementan interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos del área céntrica, a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

Los cortes alcanzan a:

Maipú, entre Bolívar y Andrade, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios

Bolívar, entre Pellegrini y Perón

San Martín, entre 3 de Febrero y Mitre

España, entre Urquiza y 25 de Mayo

J. F. Seguí, entre J. J. Franco y Jujuy

Italia, entre San Martín y 25 de Mayo

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Como consecuencia de estos trabajos, las líneas de colectivo o transporte urbano que circulan por las calles San Martín y Bolívar, entre otras arterias comprometidas, modificarán de manera provisoria su recorrido habitual, y estos desvíos se mantendrán vigentes hasta la reapertura de cada tramo intervenido.

“Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales forman parte de una política sostenida de mantenimiento vial, orientada a mejorar la seguridad, la transitabilidad y el estado general de la infraestructura urbana debido a que la reparación oportuna de la calzada reduce riesgos, optimiza la circulación y contribuye a una ciudad más ordenada y funcional para vecinos y visitantes”, finalizaron desde el gobierno local.