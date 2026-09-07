El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

Colombo n.º 1085 (Corte total)

San Luis, entre San Juan e Ituzaingó (Corte total)

Pereda, casi Lisandro de la Torre (Corte total)

Camila Nievas n.º 225 (Corte total)

Camila Nievas n.º 222 (Corte parcial)

Camila Nievas, entre Doello Jurado y Del Valle (Corte parcial)

Julio Irazusta n.º 1146 (Corte parcial)

Julio Irazusta, esquina Galeano y Zamaniego (Corte parcial)

Además, se recuerda a la comunidad que comenzó un trabajo de bacheo en avenida Primera Junta –mano norte sur– entre Ituzaingó y Urquiza, por lo que habrá que tomar caminos alternativos.

Finalmente, se informa que otro tramo de la ciudad que estará comprometido por trabajos de bacheo es avenida Artigas, entre Hernández y la rotonda de la Terminal de Ómnibus, aunque este tramo tendrá circulación permitida por los laterales ya que sólo se intervino la parte central de la calzada.

Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.