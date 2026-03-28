Este viernes por la noche, al menos cuatro personas resultaron heridas tras una brutal explosión en un local gastronómico de Villaguay, ubicado en la calle San Martín, a pocos metros del Cine Berisso. Las imágenes se viralizaron rápidamente, ya que una vez iniciado el fuego, se produjo una segunda explosión que afectó el local.

El comisario Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, brindó detalles de la situación durante la madrugada, mientras la fuerza policial y los Bomberos continuaban trabajando en el lugar.

La Policía asistió poco antes de las 21 horas al céntrico local, ubicado en San Martín antes de Colón, por un llamado que los alertó del incendio.

“Del lugar se sacaron cuatro personas. Es un lugar donde funciona una pizzería, un comedor. Las personas fueron trasladadas rápidamente por los servicios de emergencia al Hospital Santa Rosa. Tres de ellas registran heridas de gravedad, no sabemos nada más. Pero sabemos que son de carácter grave, con quemaduras en todo el cuerpo“, precisó en diálogo con Delco Digital.

“El lugar quedó destruido, se registraron fuertes explosiones cuando estábamos trabajando”, agregó.

Respecto al trabajo que se realizó hasta la madrugada y las causas del incendio, el comisario indicó: “Se registraron una o dos explosiones, de tubo de 45, de gas envasado. El lugar quedó destruido en su totalidad, ya lo cerramos para que se puedan hacer las pericias con regularidad”.

A pesar de que se logró controlar el fuego, hubo locales cercanos que fueron afectados: “En el cine no hubo mayores inconvenientes, sí en el local de al lado, que registró roturas en su interior y en una de las paredes”.