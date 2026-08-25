Canal 9 Litoral recorrió locales del barrio San Agustín, uno de los más populares de Paraná. Allí los comerciantes contaron cómo viven el presente, entre la falta de ventas y la poca capacidad de compra por parte de los clientes, que recurren al endeudamiento con tarjetas para poder comer.

“Es poco lo que se vende, es mucho lo que bajó. Siempre esperamos que el mes arranque, pero no arranca nunca“, indicó una comerciante. Y agregó: “En un finde veníamos siete cajones de pollo, en este salieron dos”. Dijo además que muchos compran con tarjeta de crédito y otros con libreta: “Hay veces que se van, se retiran y me pagan cuando pueden”.

El dueño de una verdulería, por su lado, apuntó: “La gente se queja mucho, algunos compran por kilo y otros por unidad. Hay gente que compra papa con tarjeta de crédito“.

“La gente busca ofertas de pollo y cerdo. Pero además hay clientes que quieren comprar 30 mil pesos en cuotas. Y como son conocidos, hasta en seis cuotas podemos“, resaltó a su turno, el titular de una carnicería.